Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В одном из приграничных сёл Белгородского района из-за постоянных обстрелов ВСУ повреждено 283 дома. Всего их в населённом пункте 540. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, часть домов придётся снести, потому что восстановить их уже нельзя.
Глава региона назвал сложной обстановку в Журавлёвке и Нехотеевке. Сёла в целом пустуют, однако есть те люди, кто отказался уехать, несмотря на продолжающиеся обстрелы.
Таких в одном из населённых пунктов осталось девять человек. В их числе — 81-летняя пенсионерка. У неё четыре курицы, две собаки и девять кошек, которых она не хочет бросать. Продукты пожилой женщине привозят дружинники и соседка.
Ещё одна семья не уезжает потому, что у неё есть большой сад, в котором за сезон выращивают до 300 кг яблок. Покинуть дом белгородцы готовы только тогда, когда «станет совсем худо».