Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Белгородцы из постоянно обстреливаемого села объяснили, почему не уезжают

Сегодня, 11:33
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Больше половины домов приграничного белгородского села пострадало от обстрелов ВСУ

Обстановку в Журавлёвке и Нехотеевке губернатор Вячеслав Гладков назвал сложной. В одном из сёл повреждено более половины домов, часть из них придётся снести. Есть те, кто, несмотря на постоянные обстрелы, уезжать отказывается.
Сюжет
СВО

В одном из приграничных сёл Белгородского района из-за постоянных обстрелов ВСУ повреждено 283 дома. Всего их в населённом пункте 540. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, часть домов придётся снести, потому что восстановить их уже нельзя.

Глава региона назвал сложной обстановку в Журавлёвке и Нехотеевке. Сёла в целом пустуют, однако есть те люди, кто отказался уехать, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Таких в одном из населённых пунктов осталось девять человек. В их числе — 81-летняя пенсионерка. У неё четыре курицы, две собаки и девять кошек, которых она не хочет бросать. Продукты пожилой женщине привозят дружинники и соседка.

Ещё одна семья не уезжает потому, что у неё есть большой сад, в котором за сезон выращивают до 300 кг яблок. Покинуть дом белгородцы готовы только тогда, когда «станет совсем худо».

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Приграничье Белгородской области вновь попало под обстрел ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублейБанки отказывают в кредитах бизнесу из приграничных территорий Белгородской областиШкольников из белгородского приграничья отвезут в другие районы для сдачи экзаменов
#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Журавлёвка#Нехотеевка#Обстрел ВСУ#Животные#Сад#Жители#Приграничье
Подпишитесь
В Белгороде выросла стоимость проезда одного из маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 09:36
Владельцы «Сити Молла» выплатили штраф за сброс загрязняющих веществ в сточные воды
Сегодня, 06:53
Группа «Градусы» выступит на фестивале вареников в Белгороде
Сегодня, 11:05
«Подарок по незнанию»: глава Губкина разъяснил ситуацию с траурными цветами в школе
Сегодня, 08:02
Что за беспилотник упал на провода ЛЭП под Белгородом?
Сегодня, 09:40