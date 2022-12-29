Под Белгородом два села попали под обстрел ВСУ

29 декабря под огнём со стороны ВСУ вновь оказались приграничные сёла в Белгородском районе. Под обстрел попали Журавлёвка и Красный Хутор.
По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, по состоянию на 14:30 обстрел продолжался. В населённых пунктах зафиксировали как минимум 16 прилётов: 11 — в Журавлёвке, пять — в Красном Хуторе.
В Журавлёвке есть новые повреждения домовладений. Уточнить масштабы повреждений сейчас нельзя из-за продолжающихся обстрелов.
«Пока неспокойно», — так охарактеризовал обстановку в приграничье Владимир Перцев.
Напомним, что утром 29 декабря система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Обломки сбитого фрагмента упали на дорожную развязку, загорелась сухая трава. Огонь быстро потушили.