Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Под Белгородом два села попали под обстрел ВСУ

Сегодня, 11:48
Фото: Bel.ru

В Белгородском районе зафиксировали 16 прилётов со стороны Украины

Под огнём оказались Журавлёвка и Красный Хутор. В населённых пунктах уже зафиксировали более десяти прилётов, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

29 декабря под огнём со стороны ВСУ вновь оказались приграничные сёла в Белгородском районе. Под обстрел попали Журавлёвка и Красный Хутор.

По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, по состоянию на 14:30 обстрел продолжался. В населённых пунктах зафиксировали как минимум 16 прилётов: 11 — в Журавлёвке, пять — в Красном Хуторе.

В Журавлёвке есть новые повреждения домовладений. Уточнить масштабы повреждений сейчас нельзя из-за продолжающихся обстрелов.

«Пока неспокойно», — так охарактеризовал обстановку в приграничье Владимир Перцев.

Напомним, что утром 29 декабря система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Обломки сбитого фрагмента упали на дорожную развязку, загорелась сухая трава. Огонь быстро потушили. 

Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Очевидцы рассказали телевизионщикам с НТВ об обстреле под Белгородом«Ведётся обстрел Новой Таволжанки»: жителей села под Белгородом просят уйти в укрытияРассылку об обстрелах под Белгородом признали ложной
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Журавлёвка#Красный хутор#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Прилёты#Повреждения
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: пострадали дома и таможенный пункт пропуска
Сегодня, 14:21
В белгородской церкви военный случайно застрелил сослуживца
Сегодня, 07:47
Демидов попросил снимать на видео запускающих салюты белгородцев
Сегодня, 13:57
Не проработавший и года в мэрии Белгорода Алексей Романчукевич уволился
Сегодня, 12:20
Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения Романчукевича
Сегодня, 13:36