Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Село на границе Белгородской области снова обстреляли

Сегодня, 18:33
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Речь идёт о Журавлёвке. Об этом сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

Приграничное село Журавлёвка 13 декабря вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. По словам Владимира Перцева, зафиксировали пять прилётов. Повреждений нет. Пострадавших тоже: в Журавлёвке действует режим ЧС.

Сегодня относительно по всей территории района было спокойно. Было пять прилётов в Журавлёвку. Слава Богу, без повреждений!
Владимир Перцев

Напомним, жителям эвакуированных населённых пунктов могут выдать жилищные сертификаты. Другой вариант — для переселённых белгородцев построят новый посёлок. Вопрос всё ещё находится на рассмотрении.

Полгода в гостинице с пятиразовым питанием: жители Журавлёвки назвали себя бомжами
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Журавлёвка#Прилёты#Режим ЧС
Подпишитесь
Игрушки из картона и льда: как отмечали Новый год в Белгороде во время войны
Сегодня, 11:26
В Белгородской области появятся четыре центра дневного пребывания детей-инвалидов
Сегодня, 18:06
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Сегодня, 12:12
101 ребёнок без семьи - это ужас. Белгородским детям без родителей найдут семьи
Сегодня, 18:40
Когда зажгут главную ёлку Белгорода?
Сегодня, 19:47
Детский омбудсмен при президенте РФ поможет белгородским детям с летним отдыхом
Сегодня, 18:33