Село на границе Белгородской области снова обстреляли

Приграничное село Журавлёвка 13 декабря вновь подверглось обстрелу со стороны Украины. По словам Владимира Перцева, зафиксировали пять прилётов. Повреждений нет. Пострадавших тоже: в Журавлёвке действует режим ЧС.
Сегодня относительно по всей территории района было спокойно. Было пять прилётов в Журавлёвку. Слава Богу, без повреждений!
Владимир Перцев
Напомним, жителям эвакуированных населённых пунктов могут выдать жилищные сертификаты. Другой вариант — для переселённых белгородцев построят новый посёлок. Вопрос всё ещё находится на рассмотрении.