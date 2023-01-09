В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов

В Белгороде планируется обустройство Аллеи Памяти в честь воинов-афганцев. Потратить на неё планировали больше 2 млн рублей. Подрядчика собирались определить 21 декабря. Однако в Сети до 16 декабря уже начали появляться фотографии с установленными плитами. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в администрацию Белгорода.