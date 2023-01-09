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В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов

Сегодня, 09:48
Фото: УКС администрации Белгорода
Подрядчика для обустройства Аллеи Памяти в Белгороде собирались определить 21 декабря. Однако работы на мемориальном комплексе начались уже до 16 декабря.

В Белгороде планируется обустройство Аллеи Памяти в честь воинов-афганцев. Потратить на неё планировали больше 2 млн рублей. Подрядчика собирались определить 21 декабря. Однако в Сети до 16 декабря уже начали появляться фотографии с установленными плитами. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в администрацию Белгорода.

Из ответа департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода следует, что извещение о проведение электронного аукциона было опубликовано 12 декабря. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика от 19 декабря, на участие в электронном запросе подана одна заявка. В связи с этим определение подрядчика было признано несостоявшимся.

Муниципальный контракт между УКС администрации Белгорода и ООО «Оноре» на выполнение работ по обустройству Аллеи Памяти был заключён 22 декабря. Строительный контроль выполнялся заказчиком с даты заключения муниципального контракта, отметили в администрации.

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#Алина Харина#Общество#Белгород#Эксклюзив#Новости Белгорода#Афганцы#Мемориал#Аллея
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