В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов

В Белгороде планируется обустройство Аллеи Памяти в честь воинов-афганцев. Потратить на неё планировали больше 2 млн рублей. Подрядчика собирались определить 21 декабря. Однако в Сети до 16 декабря уже начали появляться фотографии с установленными плитами. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в администрацию Белгорода.
Из ответа департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода следует, что извещение о проведение электронного аукциона было опубликовано 12 декабря. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика от 19 декабря, на участие в электронном запросе подана одна заявка. В связи с этим определение подрядчика было признано несостоявшимся.
Муниципальный контракт между УКС администрации Белгорода и ООО «Оноре» на выполнение работ по обустройству Аллеи Памяти был заключён 22 декабря. Строительный контроль выполнялся заказчиком с даты заключения муниципального контракта, отметили в администрации.