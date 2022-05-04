Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде появилась Аллея памяти журналистов

4 мая 08:45
Фото: ИА "Бел.Ру"
Инициатором создания аллеи выступил Белгородский городской союз журналистов. Поддержку оказали администрация областного центра и фонд «Поколение» Андрея Скоча.

3 мая белгородские журналисты высадили кленовую аллею. Мероприятие приурочили к увековечению памяти всех ушедших журналистов Белгорода, в том числе и журналистов-ветеранов.

Инициатором выступил Белгородский городской союз журналистов при поддержке администрации Белгорода и фонда «Поколение» Андрея Скоча. В высадке деревьев приняли участие журналисты белгородских редакций, в том числе и «Бел.Ру».

Кто, как не журналисты, всегда были на острие всех происходящих событий, в том числе журналисты послевоенного времени? Именно из их материалов город узнавал о тех событиях, которые происходили. Нам есть чем гордиться. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни. Чтобы почтить их память, мы создаём Аллею памяти белгородских журналистов.
Анна Чернякова, председатель Белгородского городского союза журналистов

Всего в парке Южном высадили 20 клёнов. Городской союз журналистов надеется, что в будущем рядом с аллеей появятся лавочки и тротуарная дорожка, а в перспективе это станет полноценным местом отдыха, где смогут собираться горожане и вспоминать всех тех журналистов, кто ушёл из жизни.

#Новости#Клён#Журналисты#Высадка#Аллея#Город
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11