В Белгороде появилась Аллея памяти журналистов

3 мая белгородские журналисты высадили кленовую аллею. Мероприятие приурочили к увековечению памяти всех ушедших журналистов Белгорода, в том числе и журналистов-ветеранов.
Инициатором выступил Белгородский городской союз журналистов при поддержке администрации Белгорода и фонда «Поколение» Андрея Скоча. В высадке деревьев приняли участие журналисты белгородских редакций, в том числе и «Бел.Ру».
Кто, как не журналисты, всегда были на острие всех происходящих событий, в том числе журналисты послевоенного времени? Именно из их материалов город узнавал о тех событиях, которые происходили. Нам есть чем гордиться. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни. Чтобы почтить их память, мы создаём Аллею памяти белгородских журналистов.
Анна Чернякова, председатель Белгородского городского союза журналистов
Всего в парке Южном высадили 20 клёнов. Городской союз журналистов надеется, что в будущем рядом с аллеей появятся лавочки и тротуарная дорожка, а в перспективе это станет полноценным местом отдыха, где смогут собираться горожане и вспоминать всех тех журналистов, кто ушёл из жизни.