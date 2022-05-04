В Белгороде появилась Аллея памяти журналистов

Кто, как не журналисты, всегда были на острие всех происходящих событий, в том числе журналисты послевоенного времени? Именно из их материалов город узнавал о тех событиях, которые происходили. Нам есть чем гордиться. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни. Чтобы почтить их память, мы создаём Аллею памяти белгородских журналистов.