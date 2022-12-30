Тротуар возле Аллеи Памяти в Белгороде отремонтируют за 2 млн рублей

Напомним, что во время 56-й сессии горсовета депутаты приняли решение установить 18 мемориальных табличек воинам-афганцам. На табличках будет нанесена краткая информация о каждом из воинов. Комплекс установят вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. С 1979 по 1989 гг. в боевых действиях в Афганистане приняли участие 3 383 жителя области.