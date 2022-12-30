Тротуар возле Аллеи Памяти в Белгороде отремонтируют за 2 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Белгорода обустраивает тротуар возле Аллеи Памяти в честь воинов-интернационалистов. Работы обойдутся в 2 082 907 рублей (городской бюджет). Тротуар отремонтируют вдоль улицы Садовой, 51 до школы № 27.
Подрядчика выбрали 21 декабря. Обустройством тротуара будет заниматься ООО «Оноре».
Согласно документам закупки, подрядчик должен выполнить подготовительные работы, установить плиточное покрытие, посадить деревья, установить МАФы, закладной камень и таблички.
Работы должны быть выполнены в течение пяти дней с даты заключения контракта.
Напомним, что во время 56-й сессии горсовета депутаты приняли решение установить 18 мемориальных табличек воинам-афганцам. На табличках будет нанесена краткая информация о каждом из воинов. Комплекс установят вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. С 1979 по 1989 гг. в боевых действиях в Афганистане приняли участие 3 383 жителя области.