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Тротуар возле Аллеи Памяти в Белгороде отремонтируют за 2 млн рублей

Сегодня, 08:53
Фото: УКС администрации Белгорода
Лот на оказание услуг появился на госзакупках.

Управление капитального строительства администрации Белгорода обустраивает тротуар возле Аллеи Памяти в честь воинов-интернационалистов. Работы обойдутся в 2 082 907 рублей (городской бюджет). Тротуар отремонтируют вдоль улицы Садовой, 51 до школы № 27.

Подрядчика выбрали 21 декабря. Обустройством тротуара будет заниматься ООО «Оноре».

Согласно документам закупки, подрядчик должен выполнить подготовительные работы, установить плиточное покрытие, посадить деревья, установить МАФы, закладной камень и таблички.

Работы должны быть выполнены в течение пяти дней с даты заключения контракта.

Напомним, что во время 56-й сессии горсовета депутаты приняли решение установить 18 мемориальных табличек воинам-афганцам. На табличках будет нанесена краткая информация о каждом из воинов. Комплекс установят вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. С 1979 по 1989 гг. в боевых действиях в Афганистане приняли участие 3 383 жителя области.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Аллея#Афганцы
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