Курский губернатор возмущён «видеоприветом» из Мексики от депутата облдумы

В соседней нам Курской области разыгрался скандал: всё началось с того, как депутат местной облдумы Максим Васильев записал видео из Мексики. На кадрах мужчина в шляпе с полями пьёт коктейль, ест креветки и всячески радуется жизни.
Здравствуйте, братцы! Много денег, много хорошего настроения. Делаю себе специальный коктейль мичелада. Ах! Красота. С Новым годом!
Максим Васильев
Видео распространилось в курских соцсетях и встретило там массу негодования. Людей возмутил праздное поведение депутата в столь тяжёлое для приграничного региона время.
Пусть теперь туда везёт на отдых людей из Тёткино, Коренево, Суджи!
Марина Пузанова
Впрочем, нашлись и те, кто за мужчину порадовался — в конце концов, праздники, можно и отдохнуть. Так рассуждали некоторые, но не губернатор Роман Старовойт.
Так же, как и тысячи моих земляков, возмущён видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников.
Роман Старовойт
Губернатор отметил, что Максим Васильев долгое время был членом КПРФ. В Курскую областную Думу он избрался как независимый депутат — это позволяет применить к нему меры дисциплинарного воздействия по партийной линии.
Тем не менее, Старовойт выразил надежду, что «этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы». Со стороны правительства Курской области чиновник пообещал поговорить с автором скандального видео, отметив, что лично считает такое поведение неуместным, «независимо от принадлежности к партии».
Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от «Единой России». Надеюсь, она расскажет это на комиссии организационно-кадровой работы партии. И да, я очень зол.
Роман Старовойт
Сам же Васильев заявил, что критику в свой адрес считает «необоснованной и раздутой». По словам депутата, видео он снимал для родных и близких, а в сеть его загрузил «представитель Западной Украины, с которым дружили до СВО».