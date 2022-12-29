Курская область попала под миномётный обстрел

Этим вечером ВСУ обстреляли приграничные территории Курской области: Глушковский и Суджанский районы. В селе Гуево Суджанского района прилёты не задели дома. А в Глушковском посёлке Тёткино повредили шесть домов. В один из них было прямое попадание — дом получил серьёзные разрушения.



В Тёткино также перебило газовую трубу и повреждена линия электроснабжения. Часть местных жителей остались без света. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что скоро электричество и газ восстановят. Обошлось без жертв.