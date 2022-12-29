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Курская область попала под миномётный обстрел

Сегодня, 17:36
Фото: соцсети Романа Старовойта
Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Один из населённых пунктов частично обесточен.

Этим вечером ВСУ обстреляли приграничные территории Курской области: Глушковский и Суджанский районы. В селе Гуево Суджанского района прилёты не задели дома. А в Глушковском посёлке Тёткино повредили шесть домов. В один из них было прямое попадание — дом получил серьёзные разрушения.

В Тёткино также перебило газовую трубу и повреждена линия электроснабжения. Часть местных жителей остались без света. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что скоро электричество и газ восстановят. Обошлось без жертв.

Ранее мы писали, что в Белгородской области сегодня тоже было громко. Под обстрел попал Шебекинский округ.

Фото: соцсети Романа Старовойта
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#Алина Харина#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ#Миномётный обстрел#Разрушение
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