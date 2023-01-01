По данным историка Татьяны Григорьевой, автора портала «Культура.РФ», с принятия христианства в 988 году Новый год отмечали 1 марта, с 1492 года его стали отмечать 1 сентября. В конце декабря 1699 года Пётр I издал указ «О праздновании Нового года». С этого момента в России появилась новая система исчисления — от Рождества Христова (7207 год «от сотворения мира» стал 1700 годом). Согласно указа, Новый год необходимо было праздновать по образу и подобию европейских держав — они впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.