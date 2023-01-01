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То в сентябре, то в марте, то без ёлки, то с оливье: как в России отмечали Новый год

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Обычай отмечать Новый год с 31 декабря на 1 января появился при Петре I.

По данным историка Татьяны Григорьевой, автора портала «Культура.РФ», с принятия христианства в 988 году Новый год отмечали 1 марта, с 1492 года его стали отмечать 1 сентября. В конце декабря 1699 года Пётр I издал указ «О праздновании Нового года». С этого момента в России появилась новая система исчисления — от Рождества Христова (7207 год «от сотворения мира» стал 1700 годом). Согласно указа, Новый год необходимо было праздновать по образу и подобию европейских держав — они впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

После этого появилась традиция украшать дома и дворы еловыми и сосновыми ветками. Также горожане должны были поздравлять друг друга с Новым годом, а с 1 по 7 января по ночам зажигать огни из дров, хвороста или соломы. Главное действие планировалось проводить на Красной площади. В этот период праздник отошёл от церковных традиций и стал светским.

После петровского правления массовые гулянья постепенно начали исчезать из новогодней традиции. Празднества в основном проходили в дворянских и императорских домах.

При Елизавете I в России появилась традиция устраивать новогодние балы-маскарады. Во время правления Екатерины II традицией стал обмен подарками и праздничный стол. В XIX веке к новогодним атрибутам присоединилось шампанское, ёлочные игрушки и открытки.

Первую публичную ёлку установили в 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала. После 1918 года в стране перешли на западный, григорианский календарь. Возникла разница в 13 дней в новом стиле времяисчисления. Так в стране появился неофициальный праздник старый Новый год. Также в этот период большевики отменили празднование Нового года и ввели праздник «Красной вьюги» — день начала мировой революции. Однако праздник не прижился, люди втайне ставили ёлки и дарили подарки.

В 1935 году Новый год вернули. В праздновании начали принимать участие Дед Мороз и Снегурочка, на столах появились мандарины, оливье, новогодние огоньки, традицией стал бой курантов, речь главы страны.

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