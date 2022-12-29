Белгородцам разрешили продавать и покупать хлопушки и бенгальские огни на Новый год

В Белгородской области разрешили покупать и продавать хлопушки и бенгальские огни на Новый год. Фейерверки под запретом.
В преддверии праздника сотрудники администрации, МЧС и полиции проводят проверки в специализированных магазинах. С 20 декабря в регионе действует запрет на продажу пиротехники, однако исключения всё-таки есть.
Как отметил владелец одного из магазинов, они реализуют только бенгальские огни и хлопушки. Владельцам торговых точек грозит административная ответственность, если они нарушат постановление правительства области. Оштрафовать могут и самих белгородцев, если они всё-таки решат запустить фейерверки.
К слову, многие жители региона сами не против подобных ограничений. У некоторых людей яркие вспышки в небе на текущий момент ассоциируются вовсе не с праздником.
Напомним, ограничения на продажу и запуск пиротехники действуют по 20 января. За нарушение предусмотрены штрафы 500-1000 рублей или административный арест на 15 суток.
Также белгородцев могут наказать и более существенными штрафами. Речь о ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Штрафы для физлиц составят 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — 8-10 тыс. рублей, юридических лиц — 25-30 тыс. рублей.