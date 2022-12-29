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Белгородцам разрешили продавать и покупать хлопушки и бенгальские огни на Новый год

Сегодня, 08:46
Фото: скриншот из видео ГТРК «Белгород»
В этом году жители региона останутся без фейерверков. Тем не менее для людей сделали некоторые исключения. Как к ограничениям относятся продавцы и рядовые горожане, рассказано в сюжете ГТРК «Белгород».
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Штраф

В Белгородской области разрешили покупать и продавать хлопушки и бенгальские огни на Новый год. Фейерверки под запретом.

В преддверии праздника сотрудники администрации, МЧС и полиции проводят проверки в специализированных магазинах. С 20 декабря в регионе действует запрет на продажу пиротехники, однако исключения всё-таки есть.

Как отметил владелец одного из магазинов, они реализуют только бенгальские огни и хлопушки. Владельцам торговых точек грозит административная ответственность, если они нарушат постановление правительства области. Оштрафовать могут и самих белгородцев, если они всё-таки решат запустить фейерверки.

К слову, многие жители региона сами не против подобных ограничений. У некоторых людей яркие вспышки в небе на текущий момент ассоциируются вовсе не с праздником.

Напомним, ограничения на продажу и запуск пиротехники действуют по 20 января. За нарушение предусмотрены штрафы 500-1000 рублей или административный арест на 15 суток.

Также белгородцев могут наказать и более существенными штрафами. Речь о ст. 6.12 закона «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Штрафы для физлиц составят 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — 8-10 тыс. рублей, юридических лиц — 25-30 тыс. рублей.

Что грозит белгородцам за запуск пиротехники во время ограничений
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#Общество#Штраф#Белгородская область#Наказание#Пиротехника#Магазины пиротехники#Наталья Корявых#Бенгальские огни#Хлопушки
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