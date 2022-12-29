Белгородцам разрешили продавать и покупать хлопушки и бенгальские огни на Новый год

Как отметил владелец одного из магазинов, они реализуют только бенгальские огни и хлопушки. Владельцам торговых точек грозит административная ответственность, если они нарушат постановление правительства области. Оштрафовать могут и самих белгородцев, если они всё-таки решат запустить фейерверки.