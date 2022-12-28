Если вы вдруг соскучились по ковидным временам, что в свете последних событий не кажется уже таким невозможным, то вашему вниманию представляем следующий вариант — отпраздновать Новый год в видеоконференции. У этого способа масса плюсов: не нужно выходить из дома, а нарядиться можно только сверху, спрятав от камеры нижнюю часть тела в трусах. Но и минусы здесь тоже очевидные — и их очень много. Например, нельзя в порыве радости обнять товарища или чокнуться с кем-то бокалом. Но всё ещё можно вместе посмотреть фильм или поиграть в игру. Кому-то такое может и приглянуться.