В детстве вы наверняка примеряли под Новый год на себя костюм зайчика, волка, снежинки или пирата. А примеряли ли вы на себя роль убийцы гоблинов, продирающегося через подземелье с верным мечом и факелом наперевес? Или, допустим, миллиардера, скупающего целые улицы?
Если вдруг заинтересовались — то можете попробовать отметить Новый год в компании любителей настольных игр. Занятие это занимает много времени, а сам набор для развлечения стоит немало — лучше, конечно, чтобы в вашем кругу были соответствующие любители броска кубиков и скрипа фишек. И помните: участие всё-таки главнее победы.
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями...». Наверное, каждый житель стран СНГ хотя бы раз слышал эту фразу. Но, тем не менее, не все о ней вспоминают в канун праздников. А зря: отметить Новый год в бане — отличная идея. Компания друзей, ломящийся от закусок стол, запах хвои и прогрев костей. Караоке оплачивается отдельно.
Разумеется, идеальный вариант — арендовать на вечер целый загородный домик для узкого круга товарищей. Выйти это может в копеечку: средняя цена за человека в Белгороде колеблется в районе 2000 — 3000 рублей. Можно, конечно, сэкономить и выбрать баню общественную. Тогда и компания окажется шире, и кошелёк не прохудится.
Вариант для тех, кто любит засыпать под стук колёс и просыпаться из-за подсевших попутчиков. Встретить 1 января в окружении незнакомых людей, с которым тебе, тем не менее, по пути в этом году — всё это звучит по-своему романтично. Да и что может быть символичнее, чем пройти рубеж двух годов, находясь в стремительном движении? Не забудьте прихватить мандарины, варёные яйца и лапшу быстрого приготовления.
Если вы вдруг соскучились по ковидным временам, что в свете последних событий не кажется уже таким невозможным, то вашему вниманию представляем следующий вариант — отпраздновать Новый год в видеоконференции. У этого способа масса плюсов: не нужно выходить из дома, а нарядиться можно только сверху, спрятав от камеры нижнюю часть тела в трусах. Но и минусы здесь тоже очевидные — и их очень много. Например, нельзя в порыве радости обнять товарища или чокнуться с кем-то бокалом. Но всё ещё можно вместе посмотреть фильм или поиграть в игру. Кому-то такое может и приглянуться.
Хочется «ол инклюзив» и горничную, которая складывает из одеял лебедей, а денег на Турцию не хватает? Есть выход — провести Новый год в местном отеле. Прибранные комнаты, приглушённый в коридоре свет и шведский стол в ресторане зарядят вас необычным настроением. Кроме того, на следующее утро не придётся убираться — только если восвояси, если не захотите продлевать отдых. А если ещё на фоне «Один дома — 2» включить, то картинка сложится максимально праздничная.
Для понимания: ночь с 31 декабря по 1 января в хорошем белгородском отеле будет стоить от 2500 до 4000 рублей. В некоторых отелях есть винный бар и утренние завтраки, а в некоторых - и тренажёрный зал. Самое время заняться собой. Или вином.
Новый год — время перемен. Тем лучше, что перемены можно организовать прямо на ходу, меняя одно заведение на другое. Соберите компанию повеселее и отправляйтесь в турне по ближайшим кафе и барам: знакомьтесь, дарите подарки, пейте кофе. Не забудьте только расплатиться после себя в каждом. И помните о безопасности: одевайтесь потеплее и не перебарщивайте с алкоголем.
Учтите также, что некоторые рестораны могут быть забронированы заранее, а за вход в некоторые придётся заплатить.
В Белгороде ежегодно проводят новогодние гуляния — в том числе и на улице. Отправляйтесь на Соборную площадь и начинайте веселиться: вас ждут толпы весёлых людей, экраны с поздравлениями, катки, шашлык и печёная кукуруза.
Из центра города можно отправиться в украшенный парк Ленина, а можно развернуться и пойти погулять по мосту со смайликами, дойдя затем до смотровой площадки на Харгоре.
Если вдруг у вас в шкафу завалялся старый костюм Деда Мороза, то самое время стряхнуть с него морозостойкую моль и облачиться в одеяние зимнего мага. Ещё лучше, если там же рядом окажется готовая на подвиги Снегурочка — тогда можно будет даже записаться в ряды аниматоров и подзаработать денег на поздравлении детей. Придётся попотеть, но результат может вас обрадовать — порядка 30 тысяч за выходную неделю.
Впрочем, ничто не останавливает вас и от простой прогулки в амплуа волшебника, который дарит радость всем окружающим.
Вообще, корректнее было бы даже сказать «прилепить листы календаря обратно». Предлагаем вам вариант провести Новый год в стиле прошлых лет. Всё, что вас ограничивает — ваша фантазия.
Например, можно встретить 1 января в советском стиле: достать бабушкин сервиз и гранёные стаканы, вынести с чердака старые игрушки, включить классические советские фильмы, приготовить селёдку под шубой и достать ящик мандаринов.
Но так Новый год празднует почти вся страна — есть возможность пойти дальше и провести праздник в стиле 19-го века. Всё просто: нужно зажечь свечи, нарядиться в платья, включить классическую музыку и на пару часов забыть о гаджетах. Не забудьте только о пожарной безопасности.
Рассудите логически — 31 декабря наступает каждые 365 дней, что не так уж и редко. Никто не будет против, если в ночь на 1 января вы просто отоспитесь, забыв о заботах и проведя вечер наедине с собой за любимым делом. Ведь как Новый год встретишь — так его и проведёшь. А провести следующие 365 дней за любимым занятием — не так уж и плохо.