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С нового года в России подорожают бренди, коньяк и водка

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
Повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь утвердили в Минфине РФ. Должна увеличиться и стоимость игристых вин, сообщают «Новые известия».

В федеральном Минфине утвердили повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Стоимость увеличится с 1 января 2023 года.

Водка россиянам обойдётся минимум в 281 рубль (ранее — 261 рубль). Коньяк будет стоить от 517 рублей (ранее — 480 рублей), а бренди — от 375 рублей (348 рублей до изменений). Увеличатся и оптовые цены.

Помимо этого, изменения коснутся менее крепкого спиртного. Так, игристое вино будет стоить минимум 239 рублей за 0,75 л, когда в этом году минимальная цена составляла 169 рублей.

Отметим, что в этом году в Белгородской области на 20% больше стали пить крепкий алкоголь — это наиболее высокий показатель в Черноземье. Пиво в дешёвых банках жители региона стали потреблять намного меньше — на целых 33%.

В период проведения спецоперации в приграничных районах области ограничили продажу спиртного. Жители нескольких населённых пунктов могут приобрести алкоголь с 11:00 до 16:00.

Ограничения действуют и в Белгороде: вблизи военных объектов продавать алкогольные напитки в розницу запрещено на расстоянии ближе 70 метров.

Где не купишь алкоголь после 16:00 в Белгородской области: смотрите на карте «Бел.Ру»
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#София Чугай#Экономика#Подорожание#Алкоголь#Коньяк#Бренди#Водка
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