В Госдуме задумались о сокращении новогодних праздников

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить. По его мнению, выходные следует распределять равномерно, «…чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали». Иванов считает, что достаточно и трёх дней отдыха.