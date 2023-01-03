В Госдуме задумались о сокращении новогодних праздников

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что новогодние праздники стоит сократить. По его мнению, выходные следует распределять равномерно, «…чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали». Иванов считает, что достаточно и трёх дней отдыха.
Вместе с тем смысла в сокращении майских праздников депутат не видит. Причина — садово-огородные работы на участках.
Напомним, что нерабочие дни в связи с новогодними праздниками в РФ продолжатся по 8 января включительно. В феврале выходные в честь Дня защитника Отечества запланированы на период с 23 по 26 февраля. Что касается Международного женского дня, нерабочей будет только среда, 8 марта.
Чем можно заняться в период новогодних праздников в Белгороде, можно узнать в афише.