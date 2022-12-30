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Новогодний праздник пришёл к пациентам детской областной больницы в Белгороде

Сегодня, 11:43
Фото: Фонд «Поколение»
Ребята приняли участие в праздничном представлении, а также получили новогодние подарки от фонда «Поколение» Андрея Скоча.
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Дети

Сказочные герои пригласили на праздник юных пациентов из различных отделений детской больницы. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи разыграли для ребят целое представление, провели различные конкурсы и праздничную дискотеку. И в конце дети получили сладкие подарки от фонда Андрея Скоча.

Дети, которым мы сегодня устроили праздник, проведут, к сожалению, Новый год в стенах медицинского учреждения. Поэтому мы уделили особое внимание, чтобы скрасить их пребывание в больнице. И сегодня они с радостью участвовали в новогоднем представлении. Мы надеемся, что, помимо подарков, участие в этом празднике даст юным пациентам частичку выздоровления,
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Однако не все юные пациенты смогли прийти на праздник, в том числе, часть детей из травматологического отделения. Дед Мороз со Снегурочкой прошлись по всем палатам и вручили подарки лично.

В настоящий момент всего в травматологии проходят лечение 22 ребёнка. Некоторые из них оказались на больничной койке, так стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Поэтому же несколько лет подряд партнёров в организации праздника выступает областное управление ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили всем о выборе только безопасных маршрутов движения с обязательным соблюдением правил. Ребята также приняли участие в интерактивной игровой программе и даже попробовали себя в качестве автоинспекторов-регулировщиков.

Фото: Фонд «Поколение»
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#Артем Черненко#Общество#Андрей Скоч#Поколение#Дети#Дед мороз#Новый год
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