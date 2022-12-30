Новогодний праздник пришёл к пациентам детской областной больницы в Белгороде

Дети, которым мы сегодня устроили праздник, проведут, к сожалению, Новый год в стенах медицинского учреждения. Поэтому мы уделили особое внимание, чтобы скрасить их пребывание в больнице. И сегодня они с радостью участвовали в новогоднем представлении. Мы надеемся, что, помимо подарков, участие в этом празднике даст юным пациентам частичку выздоровления,