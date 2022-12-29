Как будут работать медучреждения Белгорода в новогодние праздники

На новогодних праздниках белгородцам продолжат оказывать медицинскую помощь. Операторы службы 122 примут звонок в любой день.
С 31 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00 в случае болезни жители смогут вызвать врача на дом.
В Белгороде график работы на новогодних праздниках дежурных врачей в детских и во взрослых поликлиниках выглядит следующим образом: с 8:00 до 14:00 приём осуществляет детский врач, с 8:00 до 15:00 — взрослый. С графиком районных медучреждений следует ознакомиться на их официальных сайтах.
Два травмпункта областного центра все праздничные дни работают круглосуточно. В стоматологической поликлинике № 1 врачи продолжат оказывать плановую и неотложную помощь. График уже опубликован на сайте.
Со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 по адресу ул. Горького, д. 78 жители Белгорода смогут забрать льготные лекарственные препараты.