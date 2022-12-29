Как будут работать медучреждения Белгорода в новогодние праздники

В Белгороде график работы на новогодних праздниках дежурных врачей в детских и во взрослых поликлиниках выглядит следующим образом: с 8:00 до 14:00 приём осуществляет детский врач, с 8:00 до 15:00 — взрослый. С графиком районных медучреждений следует ознакомиться на их официальных сайтах.