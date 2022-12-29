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Как будут работать медучреждения Белгорода в новогодние праздники

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI

Белгородцам представили график работы медучреждений в новогодние праздники

Служба 122, дежурные детские и взрослые врачи будут работать ежедневно. В Белгороде травмпункты планируют принимать пациентов круглосуточно, а стоматологическая поликлиника окажет плановую и неотложную помощь по графику, сообщает министр здравоохранения области Андрей Иконников.

На новогодних праздниках белгородцам продолжат оказывать медицинскую помощь. Операторы службы 122 примут звонок в любой день.

С 31 декабря по 8 января с 8:00 до 20:00 в случае болезни жители смогут вызвать врача на дом.

В Белгороде график работы на новогодних праздниках дежурных врачей в детских и во взрослых поликлиниках выглядит следующим образом: с 8:00 до 14:00 приём осуществляет детский врач, с 8:00 до 15:00 — взрослый. С графиком районных медучреждений следует ознакомиться на их официальных сайтах.

Два травмпункта областного центра все праздничные дни работают круглосуточно. В стоматологической поликлинике № 1 врачи продолжат оказывать плановую и неотложную помощь. График уже опубликован на сайте.

Со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 по адресу ул. Горького, д. 78 жители Белгорода смогут забрать льготные лекарственные препараты.

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