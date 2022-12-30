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В Новом Осколе завершился капремонт Царев-Алексеевского кадетского корпуса

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
Школьный кабинет.
После жалобы на плохое состояние здания кадетский корпус отремонтировали раньше срока. Глава региона Вячеслав Гладков отметил в своих соцсетях, что здание фактически отстраивали заново.

На своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении капитального ремонта Царев-Алексеевского кадетского корпуса в Новом Осколе.

Со слов Андрея Николаевича Гриднева, главы района, фактически построено здание заново. Я очень рад, что преподаватели и дети получили новое помещение. Очень хочется, чтобы получали только пятёрки и становились успешными в этой непростой жизни. Потому что успех, мне кажется, очень важен для каждого человека.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

К капитальному ремонту приступили после жалобы на условия проживания и качество питания учеников. Мебель, душевые кабины и санузлы находились в плохом состоянии, в столовой не были установлены кондиционер и вытяжка, а ночью учащиеся были вынуждены одеваться теплее, чтобы не замёрзнуть.

После проверки было решено выделить из резервного фонда необходимую сумму для капитального ремонта здания. Ранее планировалось провести ремонтные работы в 2023 году.

Кадетский корпус в Новом Осколе отремонтируют после жалоб на условия жизни
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#Александра Склярова#Общество#Капремонт#Новый Оскол#Вячеслав Гладков#Кадетский корпус
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