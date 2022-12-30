В Новом Осколе завершился капремонт Царев-Алексеевского кадетского корпуса

К капитальному ремонту приступили после жалобы на условия проживания и качество питания учеников. Мебель, душевые кабины и санузлы находились в плохом состоянии, в столовой не были установлены кондиционер и вытяжка, а ночью учащиеся были вынуждены одеваться теплее, чтобы не замёрзнуть.