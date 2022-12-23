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Почему многоэтажка в Белгороде после капремонта выглядит, как после обстрела

Сегодня, 11:06
Фото: предоставлено жителями дома

Стало известно, почему в МКД в Белгороде после ремонта остались разбитые подъезды

Жители Князя Трубецкого, 68 после ремонта остались с разбитыми подъездами, подвалом и старыми трубами. Ситуацию прокомментировали в Фонде ЖКХ.

С жалобой в «Бел.Ру» обратилась местная жительница Екатерина, ремонт в доме на Князя Трубецкого, 68 завершился 30 ноября. Однако в доме остались разбитые подъезды, старые трубы и непригодный для укрытия подвал.

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Мы направили официальный запрос в Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, где сообщили, что в адрес горадминистрации 10 ноября 2021 года было направлено предложение для вручения собственникам — жильцам дома в течение трёх месяцев необходимо было определить перечень работ, планируемых к выполнению в рамках капремонта общего имущества на сумму, не превышающую лимит финансирования капремонта. В установленном порядке решение собственников о проведении капремонта принято не было, подчеркнули в Фонде. Данное решение было принято администраций Белгорода.

Также в Фонде объяснили, почему в подъезде дома остались разбитые стены. По данным ведомства, подрядная организация проводила работы по замене инженерных систем, для чего необходимо было провести демонтаж кирпичной кладки в местах общего пользования. Сейчас все ниши уже заложены.

Кроме того, в Фонде сообщили, что все поступившие жалобы на капремонт от жителей дома были рассмотрены, также были приняты необходимые меры для их устранения. 

Напомним, что приведение подвалов в соответствие с санитарными условиями возложена на управляющие компании. Работы по капремонту в доме проводила подрядная организация ООО «ССМУ-3».

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Многоэтажка#Капремонт многоэтажек#Жалоба#Фонд жкх
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