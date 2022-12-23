Почему многоэтажка в Белгороде после капремонта выглядит, как после обстрела

Мы направили официальный запрос в Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, где сообщили, что в адрес горадминистрации 10 ноября 2021 года было направлено предложение для вручения собственникам — жильцам дома в течение трёх месяцев необходимо было определить перечень работ, планируемых к выполнению в рамках капремонта общего имущества на сумму, не превышающую лимит финансирования капремонта. В установленном порядке решение собственников о проведении капремонта принято не было, подчеркнули в Фонде. Данное решение было принято администраций Белгорода.