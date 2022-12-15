Это не обстрел, а результат капремонта: белгородцы жалуются на некачественный ремонт

Как утверждает местная жительница Екатерина, ремонт в доме на улице Князя Трубецкого, 68 они ждали 45 лет. 30 ноября долгожданный ремонт завершился, однако не все работы были выполнены качественно.
Это не результат обстрела ВСУ, это результат капитального ремонта — разбитые подъезды, не поменяны трубы отопления и стояки горячего водоснабжения, общая электропроводка. Зато поменяли хорошую тротуарную плитку у подъезда и железные входные двери, не забыли поднять тарифы на капремонт.
Екатерина
Также местные жители остались недовольны состоянием подвалов. По мнению Екатерины, подвалы не пригодны для укрытий, хотя внесены в реестр убежищ.
Теперь будем ещё 50 лет ждать следующего капитального ремонта, чтобы поменяли трубы горячего водоснабжения, которые забиты накипью, электропроводку, заделали разбитые стены, сделали ремонт в подъездах и подвале.
Екатерина
За комментарием мы обратились в ООО «УК Жилищный фонд», где нам заявили, что капитальными ремонтами они не занимаются. Также мы попытались связаться Фондом содействия реформирования ЖКХ, однако на звонки нам не ответили. Редакция «Бел.Ру» готовит официальные запросы.