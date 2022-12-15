Это не обстрел, а результат капремонта: белгородцы жалуются на некачественный ремонт

За комментарием мы обратились в ООО «УК Жилищный фонд», где нам заявили, что капитальными ремонтами они не занимаются. Также мы попытались связаться Фондом содействия реформирования ЖКХ, однако на звонки нам не ответили. Редакция «Бел.Ру» готовит официальные запросы.