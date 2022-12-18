В Белгороде завершается капремонт школы № 33

В областном центре завершается капительный ремонт школы № 33. В образовательном учреждении отремонтировали сразу два корпуса — здание средней и начальной школы. Рабочие обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети. В настоящий момент в здании завершается внутренняя отделка. В начальной школе уже устанавливается мебель.
На прилегающей территории специалисты уложили плитку и асфальтовое покрытие, установили спортивное и игровое оборудование.
Школу сдадут в эксплуатацию в этом году. Общий объём выделенных средств составил более 127 млн рублей.
Напомним, что в белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ в Белгороде и Старом Осколе. Соответствующее поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.