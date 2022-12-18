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В Белгороде завершается капремонт школы № 33

Сегодня, 07:03
Фото: правительство Белгородской области
В образовательном учреждении обновлены фасады и кровля, отремонтированы инженерные сети, сообщает пресс-служба правительства региона.

В областном центре завершается капительный ремонт школы № 33. В образовательном учреждении отремонтировали сразу два корпуса — здание средней и начальной школы. Рабочие обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети. В настоящий момент в здании завершается внутренняя отделка. В начальной школе уже устанавливается мебель.

На прилегающей территории специалисты уложили плитку и асфальтовое покрытие, установили спортивное и игровое оборудование.

Школу сдадут в эксплуатацию в этом году. Общий объём выделенных средств составил более 127 млн рублей.

Напомним, что в белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ в Белгороде и Старом Осколе. Соответствующее поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

В белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт#Капитальный ремонт#Образовательное учреждение#Алина Харина
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