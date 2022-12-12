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Гладков проверил капремонт проблемных школ и детсадов в Белгороде

Сегодня, 15:01
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Глава региона проинспектировал школу № 4, детсады № 23 и № 85, а также посмотрел, как идёт строительство универсального ФОКа на улице Белинского, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе проверки капремонта в школе № 4 глава региона выразил надежду, что основной объём работы будет выполнен до конца года. Здесь из-за избыточности влаги образовалась плесень, также подрядчику необходимо проверить качество кровли, чтобы предотвратить в будущем подтёки.

Насчёт капремонта детского сада № 23 Вячеслав Гладков не уверен, что он закончится вовремя. По словам главы региона, на объекте не успеют уложить асфальт и благоустроить территорию до конца года. Тем не менее остальное он поручил сделать в срок.

Сдачу капремонта детского сада № 85 перенесли на 1 июня следующего года. Здесь выявлен ряд проблем, связанных с конструкцией здания.

В ходе осмотра ФОКа Вячеслав Гладков отметил, что 30 декабря приедет на сдачу объекта, и попросил подрядчиков к этому времени всё закончить.

Напомним, что в Белгородской области завершается капремонт бывших общежитий. Вячеслав Гладков сообщил, что план на 2022 почти выполнен.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Срок сдачи новой школы в Старом Осколе перенесли на полгода
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Капремонт#Детсады#Школы#ФОК
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