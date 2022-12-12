Гладков проверил капремонт проблемных школ и детсадов в Белгороде

В ходе проверки капремонта в школе № 4 глава региона выразил надежду, что основной объём работы будет выполнен до конца года. Здесь из-за избыточности влаги образовалась плесень, также подрядчику необходимо проверить качество кровли, чтобы предотвратить в будущем подтёки.
Насчёт капремонта детского сада № 23 Вячеслав Гладков не уверен, что он закончится вовремя. По словам главы региона, на объекте не успеют уложить асфальт и благоустроить территорию до конца года. Тем не менее остальное он поручил сделать в срок.
Сдачу капремонта детского сада № 85 перенесли на 1 июня следующего года. Здесь выявлен ряд проблем, связанных с конструкцией здания.
В ходе осмотра ФОКа Вячеслав Гладков отметил, что 30 декабря приедет на сдачу объекта, и попросил подрядчиков к этому времени всё закончить.
Напомним, что в Белгородской области завершается капремонт бывших общежитий. Вячеслав Гладков сообщил, что план на 2022 почти выполнен.