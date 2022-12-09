Срок сдачи новой школы в Старом Осколе перенесли на полгода

Новую школу возводят в ИЖС Северный. В образовательный комплекс входит и детский сад. Дошкольное учреждение соорудили чуть больше года назад и дальше стройку приостановили. Когда работы возобновили, снова столкнулись с препятствиями.

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