Срок сдачи новой школы в Старом Осколе перенесли на полгода

При возведении каркаса учебного учреждения обнаружили слабый грунт. Ранее мы писали, что на его укрепление потребовались дополнительные сваи.
Теперь объект обещают сдать в июне 2023 года. Чиновники строительного ведомства региона доложили губернатору на оперативном совещании, что возникли проблемы с соблюдением «технологических процессов».
«Мне нужна ревизия договорённых взаимоотношений, какие претензии финансового характера мы предъявляем к подрядной организации, и служебное расследование в министерстве строительства о причинах несдачи данного объекта в соответствии с контрактом», — потребовал Вячеслав Гладков.