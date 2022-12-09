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Срок сдачи новой школы в Старом Осколе перенесли на полгода

Сегодня, 09:59
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
Школу в Старом Осколе не успели построить в срок
Новую школу возводят в ИЖС Северный. В образовательный комплекс входит и детский сад. Дошкольное учреждение соорудили чуть больше года назад и дальше стройку приостановили. Когда работы возобновили, снова столкнулись с препятствиями.

При  возведении каркаса  учебного учреждения обнаружили слабый грунт. Ранее мы писали, что на его укрепление потребовались дополнительные сваи.

Теперь объект обещают сдать  в июне 2023 года. Чиновники строительного ведомства региона доложили  губернатору на оперативном совещании, что  возникли проблемы с соблюдением «технологических процессов».

«Мне нужна ревизия договорённых взаимоотношений, какие претензии финансового характера мы предъявляем к подрядной организации, и служебное расследование в министерстве строительства о причинах несдачи данного объекта в соответствии с контрактом», — потребовал Вячеслав Гладков.

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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Строительство школы#Срыв сроков
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