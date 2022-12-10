В Белгородской области завершается программа по капремонту бывших общежитий

В своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении на 2022 год программы по капитальному ремонту бывших общежитий. Глава региона привёл в пример общежития из Борисовки: по одному уже завершены строительные работы, а во втором работы планируется закончить к концу этого года.