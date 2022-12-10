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В Белгородской области завершается программа по капремонту бывших общежитий

Сегодня, 05:01
Фото: Соцсети губернатор области Вячеслава Гладкова
Ремонтные работы.
Программа за 2022 год почти выполнена, сообщил в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

В своих соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении на 2022 год программы по капитальному ремонту бывших общежитий. Глава региона привёл в пример общежития из Борисовки: по одному уже завершены строительные работы, а во втором работы планируется закончить к концу этого года.

Губернатор также отметил, что все строительные объекты, запланированные на этот год, попробуют сдать в срок.

Я надеюсь, также по всем муниципальным образованиям все работы капитального характера будут завершены в срок. Будем стараться уделять этому максимальное время. Понимаем, что вы, уважаемые жители, ждёте, когда будут отремонтированы жилые дома, детские сады, школы и другие очень важные для всех нас объекты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона уже сообщал о завершении нескольких программ, запланированных на 2022 год. В области также завершена программа по очистке русел рек и водоёмов: планировалось отремонтировать 72 объекта, но 7 из них вынужденно перенесли на следующий год. 

В Белгородской области завершили программу по очистке рек и водоёмов за этот год
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#Александра Склярова#Общество#Капремонт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Бывшие общежития
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