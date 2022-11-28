В Белгородской области сорвали сроки выполнения капремонта ветряной мельницы

В текущем году подрядчик не успевает завершить капремонт ветряной мельницы в селе Демидовка Краснояружского района. Строительная готовность объекта составляет 45%. За неделю подрядчику удалось выполнить только 2% работ — монтаж лестницы и окон.
Есть определённые риски по благоустройству. Внесли предложение по переносу лимитов на 2023 год для оплаты работ. Те работы, которые ещё можно выполнить, завершим до конца года. Сдать объект в этом году полностью не получится.
Оксана Козлитина
Отметим, что капремонтом мельницы занимается подрядная организация ООО «Гарант» — 2006. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Гарант» — 2006 было зарегистрировано в 2006 году в Белгороде. Руководитель организации Вилаят Микаилов. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.
По итогам прошлого года выручка компании составила 116 млн рублей, сумма чистой прибыли — 2 млн рублей, а сумма чистых активов — 15 млн рублей.
По словам главы администрации Краснояружского района Андрея Миськова, в процессе демонтажа конструкции появились разрушения, проект переделали, подрядчик должен был выполнить работы с учётом изменений.
Мы организовали со своей стороны надзор и строительный контроль, но у подрядчика не получилось в установленные сроки выполнить работы. Мы проводили претензионную работу, выставили ему требования по уплате штрафов, начислили пеню. С учётом погодных условий мы в этому году закроем контур, сделаем монтаж всей конструкции, которая относится непосредственно к самой мельнице, а работы по благоустройству просим перенести на следующий год.
Андрей Миськов
Строит подчеркнуть, что контракт с подрядчиком на выполнение работ был заключён 21 марта 2022 года.
Напомним, мельница относится к объектам культурного наследия регионального значения. Согласно контракту, ремонт мельницы обходится в 3,4 млн рублей.