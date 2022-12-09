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В десяти белгородских детсадах есть риск срыва сроков по капремонту

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
Соответствующую проверку провела прокуратура. Ведомство обнаружило, что на некоторых объектах подрядчики отстают от графика.

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что в десяти детсадах имеется риск срыва сроков капремонта. Ведомство провело проверку после публикаций в СМИ и обнаружило, что на нескольких объектах подрядчики отстают от графика.

В Белгороде прокурор установил десять подобных фактов. Руководителю УКС Белгородской области внесли представление за бездействие. Рассмотрение акта реагирования и ремонт детсадов находятся на контроле ведомства.

Со сдачей объектов в Белгородской области и ранее наблюдались проблемы. В частности, начальную школу в микрорайоне Северный в Старом Осколе рискуют не сдать до конца года.

В белгородском минстрое проведут расследование после срыва сроков строительства школ
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#Город#Белгородская область#Белгород#Детсад#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Прокуратура#Ремонт#Срыв сроков
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