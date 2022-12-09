В десяти белгородских детсадах есть риск срыва сроков по капремонту

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что в десяти детсадах имеется риск срыва сроков капремонта. Ведомство провело проверку после публикаций в СМИ и обнаружило, что на нескольких объектах подрядчики отстают от графика.
В Белгороде прокурор установил десять подобных фактов. Руководителю УКС Белгородской области внесли представление за бездействие. Рассмотрение акта реагирования и ремонт детсадов находятся на контроле ведомства.
Со сдачей объектов в Белгородской области и ранее наблюдались проблемы. В частности, начальную школу в микрорайоне Северный в Старом Осколе рискуют не сдать до конца года.