«Слышали только в новостях»: как решают проблемы с интернетом в глубинке

В Госдуме и правительстве уже обратили внимание на проблему. Перед депутатами выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отчитался о росте доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету. Только вот министр оперировал цифрами за последние три года, а не за актуальный 2022 год. За это время к Сети получили доступ жители 3,5 тыс. малых населённых пунктов.