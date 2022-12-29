«Слышали только в новостях»: как решают проблемы с интернетом в глубинке

Интернет в российской глубинке — практически миф. Сейчас проблема ощущается ещё более остро. Школьники в некоторых регионах учатся дистанционно из-за гриппа, но удалённое обучение может сорваться из-за отсутствия доступа к Сети.
Такая же ситуация и с телемедициной, которая, как считают власти, должна спасти страну, а также с цифровыми услугами, которые во многих местах остаются экзотикой — о них люди «слышали только в новостях». Тем временем программа устранения цифрового неравенства срывается вновь.
В Госдуме и правительстве уже обратили внимание на проблему. Перед депутатами выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отчитался о росте доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету. Только вот министр оперировал цифрами за последние три года, а не за актуальный 2022 год. За это время к Сети получили доступ жители 3,5 тыс. малых населённых пунктов.
Как ни странно, проблемы с доступом к интернету имеются даже в регионах, близких к Москве. Речь, в частности, о Рязанской и Тверской областях. Самое же медленное развитие сетей наблюдается в Мордовии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наилучшим образом ситуация с развитием складывается в Чечне.
Проблему цифрового неравенства в России планируют решить к 2030 году, но даже несмотря на щедрое финансирование поставки оборудования срываются из-за антироссийских санкций. В связи с этим планы по обеспечению интернетом малых сёл приходится сокращать. С импортозамещением тоже не всё гладко.
До 2030 года планируется обеспечить доступ в Сеть 24 тыс. населённых пунктов, но пока интернет проводят только в 1 тыс. сёл в год. Как ускорить темпы и не сорвать первоначальный план — неизвестно, особенно когда нехватка оборудования ощущается так остро.