Вышку сотовой связи в обстреливаемом Муроме пообещали отремонтировать за день

Вячеслав Гладков поинтересовался, как обстоят дела со сломанной вышкой сотовой связи в селе Муром Шебекинского горокруга. Напомним, что накануне губернатор посетил регулярно попадающее под огонь ВСУ поселение, где пообщался с местными жителями и узнал о проблемах со связью.
По данным Мирошникова, вышку должны починить до конца сегодняшнего дня.
Там работают на данный момент два оператора. Сейчас восстанавливают всё, электропитание проверили — техническое оборудование исправно. Питание должны подать сегодня до конца дня, к этому моменты должно быть всё восстановлено.
Евгений Мирошников
Гладков доклад принял и добавил, что завершить работы нужно как можно оперативнее.
В текущей ситуации оперативная сотовая связь имеет другой уровень ценности. Особенно вдоль границы. Если есть возможность — ускоряем.
Вячеслав Гладков
Отметим, что село Муром в последнее время страдает от обстрелов. 1 декабря ВСУ целый день вели огонь по поселению: один мужчина оказался ранен, разрушились дома.
Во время доклада по теме обеспечения связью малых населённых пунктов Мирошников также сообщил, что по итогам 2021 года удалось закрыть всю проблематику в селах, где проживают меньше 500 человек. Таким образом, программы на 2022-2023 год затрагивают совсем уж небольшие поселения.
В 39 населённых пунктах мы сейчас определяемся, ещё 48 станций строятся вне программ. Этот объём планируется в течение первого-второго квартала следующего года. Каждый день отрабатываем по одному-два села.
Евгений Мирошников