Вышку сотовой связи в обстреливаемом Муроме пообещали отремонтировать за день

Во время доклада по теме обеспечения связью малых населённых пунктов Мирошников также сообщил, что по итогам 2021 года удалось закрыть всю проблематику в селах, где проживают меньше 500 человек. Таким образом, программы на 2022-2023 год затрагивают совсем уж небольшие поселения.