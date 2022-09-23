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В малых сёлах Белгородской области установят 27 вышек сотовой связи

23 сентября, 10:18
Они появятся в населённых пунктах до 1 декабря в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0.», сообщили в правительстве региона.

В 27 малых населённых пунктах области до 1 декабря установят 27 вышек сотовой связи. Они появятся в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0.».

Пока выделяются земли под опоры, а операторы получают необходимые разрешения. Сотовая связь должна появиться в 27 сёлах в 14 районах. Ещё в девяти населённых пунктах сотовые вышки установят в первом квартале 2023 года. После завершения работ связь должна появиться у 11 тыс. белгородцев.

По завершении программы планируется, что к 2030 году все малые населённые пункты будут обеспечены связью. Сама программа действует в регионе уже три года. В 2021 году в области установили более 100 вышек, а качество связи улучшилось у 54 тыс. человек.

 

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#Общество#Сотовая связь#Вышки#Сёла#Наталья Корявых
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