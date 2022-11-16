В Белгородской области по нацпроекту построят ещё 25 вышек сотовой связи

В Белгородской области по нацпроекту «Цифровая экономика» построят не менее 25 базовых станций сотовой связи. Региону на их строительство выделили дополнительную квоту.
Об установке дополнительных вышек губернатор Вячеслав Гладков договорился на встрече с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. На текущий момент прорабатывается список малых населённых пунктов, где должна улучшиться связь во II квартале 2023 года.
В регионе завершили строительство 27 вышек. Их собирались установить в 2022 году. Все они уже работают. Также антенны устанавливают ещё в девяти сёлах, где базовые станции начнут работать до I квартала следующего года.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков назвал сёла, в которых появилась сотовая связь.