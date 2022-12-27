В Белгородской области планируют построить ещё 87 станций связи

В 2023 году в Белгородской области могут построить ещё 87 станций связи. 39 из них возведут в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Ещё 48 — по договорённости главы с федеральным Министерством цифрового развития.
Полностью закрыть вопрос со станциями связи в малых сёлах региона удастся, если возвести ещё 96 вышек. Конкретные точки уже определили. В региональном ведомстве отметили, что установка базовых станций позволит обеспечить сигналом все населённые пункты области с численностью от 50 человек.
Ещё в ноябре губернатор Вячеслав Гладков анонсировал строительство не менее 25 базовых станций связи по нацпроекту «Цифровая экономика». По предварительным данным, они появятся в малых населённых пунктах во II квартале 2023 года. В этом году в регионе установили 27 вышек.