В Белгородской области планируют построить ещё 87 станций связи

Ещё в ноябре губернатор Вячеслав Гладков анонсировал строительство не менее 25 базовых станций связи по нацпроекту «Цифровая экономика». По предварительным данным, они появятся в малых населённых пунктах во II квартале 2023 года. В этом году в регионе установили 27 вышек.