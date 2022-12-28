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Работникам 4 детских садов Старого Оскола недоплатили зарплату

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI
Воспитателям и помощникам воспитателей четырех Старооскольских детсадов неправильно начисляли зарплату во время капремонта учреждений, где они работают.

В 2021 году детсады закрывали на капитальный ремонт, а их сотрудники тогда подписали согласие получать 2/3 от зарплаты. Но в уходящем 22-м решение признали ошибочным, пояснив, что правильно нужно было исходить из размера среднего заработка.

Некорректные рекомендации по «расчёткам» Министерства образования Белгородской области обнаружились в ходе внутреннего финансового контроля в центре бухгалтерского обслуживания Старого Оскола. Перерасчёт сделают, но доплатят за 2021 год только в 2023-ем, пообещал  глава администрации Старооскольского городского округа.

«Календарный и финансовый год завершается, а нам потребуются дополнительные средства из бюджета Белгородской области. Поэтому выплата будет сделана в январе 2023 года», — Андрей Чесноков.

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#Татьяна Панарина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Детский сад#Зарплата#Нарушения#Выплаты
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