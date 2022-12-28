Работникам 4 детских садов Старого Оскола недоплатили зарплату

В 2021 году детсады закрывали на капитальный ремонт, а их сотрудники тогда подписали согласие получать 2/3 от зарплаты. Но в уходящем 22-м решение признали ошибочным, пояснив, что правильно нужно было исходить из размера среднего заработка.