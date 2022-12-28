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В Старом Осколе назревает мусорный коллапс

Сегодня, 06:14
Фото: 1MI
Чехарда с утилизацией отходов в Старом Осколе затянулась. График вывоза контейнеров срывается уже несколько недель подряд. И пока порядок наведён не везде.

На днях глава округа Андрей Чесноков заявил, что регулируют сбор ТКО в «ручном режиме». И если пару недель простаивало до 200 контейнеров, то сегодня это число уменьшилось до нескольких десятков.

Однако в частный сектор мусоровозы по-прежнему приезжают «по настроению», а не по согласованному  с администрацией и коммунальными ведомствами таймингу. В лентах городских пабликов много жалоб и фотодоказательств бардака в виде разбросанного бездомными собаками мусора. Животные «потрошат» пакеты с остатками еды задолго до приезда спецмашин по сбору и вывозу отходов.

Заместитель главы Староскольского округа Андрей Бубело назвал основной причиной ситуации недостаток специализированного транспорта у основного перевозчика для вывоза мусора.

Коммунальщики видят решение  проблемы в увеличении количества  машин. Этим вопросом сейчас занимаются. В ближайшие дни постараются закрыть объём и в дальнейшем не срывать расписание вывоза мусора из кварталов Старого Оскола.

«С региональным оператором отработали этапы и сроки устранения проблем. Администрация и ЦЭБ договорились передавать более оперативно информацию о местах, где вывоз мусора не осуществляется, и о других нарушениях», — сказал Андрей Бубело.

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#Татьяна Панарина#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей Бубело#Андрей чесноков#Проблемы с вывозом мусора#ТКО#ЦЭБ#Мусорная реформа
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