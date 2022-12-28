В Старом Осколе назревает мусорный коллапс

На днях глава округа Андрей Чесноков заявил, что регулируют сбор ТКО в «ручном режиме». И если пару недель простаивало до 200 контейнеров, то сегодня это число уменьшилось до нескольких десятков.
Однако в частный сектор мусоровозы по-прежнему приезжают «по настроению», а не по согласованному с администрацией и коммунальными ведомствами таймингу. В лентах городских пабликов много жалоб и фотодоказательств бардака в виде разбросанного бездомными собаками мусора. Животные «потрошат» пакеты с остатками еды задолго до приезда спецмашин по сбору и вывозу отходов.
Заместитель главы Староскольского округа Андрей Бубело назвал основной причиной ситуации недостаток специализированного транспорта у основного перевозчика для вывоза мусора.
Коммунальщики видят решение проблемы в увеличении количества машин. Этим вопросом сейчас занимаются. В ближайшие дни постараются закрыть объём и в дальнейшем не срывать расписание вывоза мусора из кварталов Старого Оскола.
«С региональным оператором отработали этапы и сроки устранения проблем. Администрация и ЦЭБ договорились передавать более оперативно информацию о местах, где вывоз мусора не осуществляется, и о других нарушениях», — сказал Андрей Бубело.