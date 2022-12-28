В Старом Осколе назревает мусорный коллапс

Однако в частный сектор мусоровозы по-прежнему приезжают «по настроению», а не по согласованному с администрацией и коммунальными ведомствами таймингу. В лентах городских пабликов много жалоб и фотодоказательств бардака в виде разбросанного бездомными собаками мусора. Животные «потрошат» пакеты с остатками еды задолго до приезда спецмашин по сбору и вывозу отходов.