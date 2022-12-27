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Ёлки, концерты и фестивали: что интересного в новогодней афише Старого Оскола?

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Развлекательные новогодние встречи в городе горняков и металлургов идут уже вторую неделю: традицию начинать праздник задолго до боя курантов в Старом Осколе сохраняют.

Городские ёлки, фестиваль вареников, конкурс саней, караоке под отрытым небом, спектакли и спортивные праздники: развлечения по интересам найдет каждый. К городским площадкам, где проходят события, добавилась еще одна — парк Железнодорожников. Его открыли в 2022 году. Здесь, а также на площади Победы и бульваре Дружбы, в новогоднюю ночь пройдут концерты. Начнутся они в 23 часа и продлятся до 2 часов ночи.

1 января в Старом Осколе — «Новогодний переполох». Так назвали общегородское гулянье, которое стартует в первый день 2023-го, в 17  часов, на площади Победы.

Ну, а до 30 декабря в Старом Осколе работает Арт-резиденция Деда Мороза. В трёх местах города организован приём заявок от родителей на новогодние поздравления детям: в Центральной библиотеке им. Пушкина, ЦРК «Молодежный» и в Центре народных промыслов. Чтобы видеооткрытка долетела до маленьких адресатов до полуночи 31 декабря, взрослые должны заполнить специальные бланки с указанием данных ребёнка, текста и электронного адреса. Послание с теплыми словами от Мороза доставят на почту.

Определиться, куда пойти, поможет афиша новогодних и рождественских событий по  ссылке.

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новогодняя афиша Старого Оскола
Фото: Управление культуры Старого Оскола
Какая погода будет на Новый год 2023 в Белгородской области
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#Татьяна Панарина#Общество#Новости Старого Оскола#Новый год#Старый Оскол#Новогодняя афиша
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