новогодняя афиша Старого Оскола

Городские ёлки, фестиваль вареников, конкурс саней, караоке под отрытым небом, спектакли и спортивные праздники: развлечения по интересам найдет каждый. К городским площадкам, где проходят события, добавилась еще одна — парк Железнодорожников. Его открыли в 2022 году. Здесь, а также на площади Победы и бульваре Дружбы, в новогоднюю ночь пройдут концерты. Начнутся они в 23 часа и продлятся до 2 часов ночи.