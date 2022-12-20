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Игрокам белгородского ФК «Салют» обещают выплатить долги по зарплате до конца года

Сегодня, 16:32
Фото: 1MI
Футбольное поле.
В прямом эфире губернатор области Вячеслав Гладков объяснил, что задержки зарплаты возникли из-за новых затрат.
Сюжет
Футбол

В вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились обеспокоенная белгородка: игрокам футбольного клуба «Салют» уже третий месяц не выплачивают заработную плату. Жительница предложила руководству расторгнуть контракт с футболистами, раз те не могут содержать своих сотрудников.

Но губернатор области Вячеслав Гладков пообещал, что всю задолженность выплатят до конца этого года.

Тут есть множество проблем: раньше всё выплачивалось за счёт внебюджетных источников, но в течение года появились новые затраты, поэтому и возникли такие трудности. Сейчас мы согласовываем с прокуратурой порядок выплат. Деньги есть, но закон мы тоже нарушить не можем. До конца года всё выплатим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о задолженности по зарплате игрокам ФК «Салют» стало известно ещё в начале декабря. Тогда тоже обещали, что все долги выплатят до конца месяца.

Гладков ответил, закроют ли белгородский футбольный клуб «Салют»
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#Александра Склярова#Спорт#Футбол#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Долги по зарплате
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