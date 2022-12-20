Игрокам белгородского ФК «Салют» обещают выплатить долги по зарплате до конца года

В вечернем прямом эфире к губернатору области Вячеславу Гладкову обратились обеспокоенная белгородка: игрокам футбольного клуба «Салют» уже третий месяц не выплачивают заработную плату. Жительница предложила руководству расторгнуть контракт с футболистами, раз те не могут содержать своих сотрудников.