«Есть проблемы с финансами ЦЭБа». Гладков — о жалобах на вывоз мусора в Старом Осколе

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, во многом рост числа жалоб зависел от его активности в социальных сетях. Так, после комментария Гладкова по этой теме обращения из Старого Оскола стали приходить гораздо чаще. Тем более, что проблемы там действительно имеются.