«Есть проблемы с финансами ЦЭБа». Гладков — о жалобах на вывоз мусора в Старом Осколе

Так, за прошедшую неделю в правительство Белгородской области поступило 258 связанных с мусором жалоб. 201 обращение было из Старого Оскола: люди сообщали, что ТБО не вывозят вовремя. Для сравнения, из Белгорода по аналогичной проблеме пришло лишь 30 жалоб.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, во многом рост числа жалоб зависел от его активности в социальных сетях. Так, после комментария Гладкова по этой теме обращения из Старого Оскола стали приходить гораздо чаще. Тем более, что проблемы там действительно имеются.
Договорились с ЦЭБом и с Полежаевым, чтобы был ежедневный трёхуровневый контроль. Есть проблемы с финансовым состоянием ЦЭБа, его взаимоотношениями с подрядчиками, с перевозчиками, заводами. Но главный показатель для нас — есть мусор или нет. 29 было обращений после меня, на следующий день ещё 35.
Вячеслав Гладков
Как ответил Гладкову его зам Константин Полежаев, ситуация меняется. Губернатор попросил держать ситуацию на контроле — особенно в праздничные дни.
Впереди новогодние праздники, люди будут сидеть дома. Количество мусора вырастет. Должны быть закреплены сотрудники от министерства. И Андрею Чеснокову я давал задание, чтобы руководители поселковых администраций собирали информацию от жителей. Уверен, жители молчать не будут, если не вывезут мусор — надо максимально быстро реагировать. Область была и должна оставаться образцом чистоты и порядка.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в ноябре старооскольцы начали массово жаловаться на кучи мусора по всему городу. Одна из возможных причин проблемы — задолженность ЦЭБа перед мусороперерабатывающим заводом «Флагман», который был вынужден отправиться в простой. «Мусорные войны» в итоге привели к скоплениям ТБО в городе. Сейчас, после возобновления работы мусороперерабатывающего комплекса, ситуация может измениться.