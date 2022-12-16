Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Юные белгородцы на кремлёвских ёлках посмотрят «Заговор зеркал»

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
На новогодние представления в Государственный Кремлёвский дворец отправятся дети из малообеспеченных семей, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, из ДНР и ЛНР, а также дети участников СВО, сообщает «РИА Новости». Для ребят покажут спектакль «Заговор зеркал».

С 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлёвском дворце пройдут новогодние представления «Заговор зеркал», которые посетят дети из малообеспеченных семей, из ДНР и ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО. Также мероприятия смогут посетить дети с ОВЗ.

Новогоднее представление будет о необычном путешествии школьников накануне Нового года. Главным героям предстоит спасти Снегурочку, а также пройти испытания в Зазеркалье.

В Белгородской области планируют отправить на новогоднюю экскурсию в Москву детей от 10 до 14 лет, проживающих в девяти приграничных районах региона. В списке есть дети мобилизованных, участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто добился особых успехов в учёбе.

Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда зажгут главную ёлку Белгорода?Выжившего при обстреле Шебекино десятилетнего мальчика отправят на ёлкуЁлку на площади в Старом Осколе установили с третьего раза
#София Чугай#Общество#Новый год#Москва#Белгородская область#Кремлёвский дворец#Кремлёвская ёлка#Дети
Подпишитесь
Обстрел ВСУ под Белгородом: снаряд попал в здание школы
Сегодня, 07:16
Прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования
Сегодня, 08:08
Утро в Белгороде и Шебекинском горокруге выдалось громким
Сегодня, 07:03
Куда жаловаться, если дороги завалило снегом?
Сегодня, 11:13
У беременной белгородки открылось кровотечение в поезде. Её госпитализировали в Туле
Сегодня, 10:45
В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники
Сегодня, 12:12