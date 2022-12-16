Юные белгородцы на кремлёвских ёлках посмотрят «Заговор зеркал»

В Белгородской области планируют отправить на новогоднюю экскурсию в Москву детей от 10 до 14 лет, проживающих в девяти приграничных районах региона. В списке есть дети мобилизованных, участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто добился особых успехов в учёбе.