Юные белгородцы на кремлёвских ёлках посмотрят «Заговор зеркал»

С 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлёвском дворце пройдут новогодние представления «Заговор зеркал», которые посетят дети из малообеспеченных семей, из ДНР и ЛНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО. Также мероприятия смогут посетить дети с ОВЗ.
Новогоднее представление будет о необычном путешествии школьников накануне Нового года. Главным героям предстоит спасти Снегурочку, а также пройти испытания в Зазеркалье.
В Белгородской области планируют отправить на новогоднюю экскурсию в Москву детей от 10 до 14 лет, проживающих в девяти приграничных районах региона. В списке есть дети мобилизованных, участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто добился особых успехов в учёбе.