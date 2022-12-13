Когда зажгут главную ёлку Белгорода?

Ранее мы писали, что новогоднюю ёлку на Соборной площади Белгорода откроют 17 декабря. Поучаствует в этом мероприятии и Дед Мороз. Он зажжёт ёлку для белгородцев.
Сегодня во время прямой трансляции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, в какое время ждать чуда. По информации главы, начнётся праздник в четыре часа дня — и на это стоит взглянуть всем. А зажгут ёлку в 18:00.
Все праздничные мероприятия начинаются в 16:00, когда Дед Мороз будет приближаться к площади: на это действо точно нужно посмотреть. Сама ёлка зажжётся в 18:00. Надеюсь, это порадует взрослых и детей, и исполнит все новогодние желания.
Вячеслав Гладков