Когда зажгут главную ёлку Белгорода?

Сегодня во время прямой трансляции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, в какое время ждать чуда. По информации главы, начнётся праздник в четыре часа дня — и на это стоит взглянуть всем. А зажгут ёлку в 18:00.