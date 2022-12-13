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Когда зажгут главную ёлку Белгорода?

Сегодня, 19:47
Фото: 1MI

Стало известно, когда зажжётся главная ёлка Белгорода

Точное время назвал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ёлку зажжёт Дед Мороз.

Ранее мы писали, что новогоднюю ёлку на Соборной площади Белгорода откроют 17 декабря. Поучаствует в этом мероприятии и Дед Мороз. Он зажжёт ёлку для белгородцев.

Сегодня во время прямой трансляции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, в какое время ждать чуда. По информации главы, начнётся праздник в четыре часа дня — и на это стоит взглянуть всем. А зажгут ёлку в 18:00.

Все праздничные мероприятия начинаются в 16:00, когда Дед Мороз будет приближаться к площади: на это действо точно нужно посмотреть. Сама ёлка зажжётся в 18:00. Надеюсь, это порадует взрослых и детей, и исполнит все новогодние желания.
Вячеслав Гладков
Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Губернатор#Общество#Белгород#Вячеслав Гладков#Дети#Дед мороз#Новый год#Ёлка
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