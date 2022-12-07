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Староосколец вернулся из плена киевского режима

Сегодня, 09:54
Фото: из видео Минобороны РФ
Житель Старого Оскола - в числе 60 российских военнослужащих, которых освободили из неволи.

Как пишет Минобороны в своём телеграм-канале, в плену соотечественникам угрожала смертельная опасность. Бойцов вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 6 декабря в результате переговоров. Многие провели там несколько месяцев. Привезли россиян спецбортом, который приземлился на аэродроме «Чкаловский». С начала ноября это уже шестой обмен. Уже удалось вернуть домой более 300 российских военных.

Освобождённых доставляют в Москву военно-транспортной авиацией ВКС России, где организованы лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

«Передаю привет родным в Старый Оскол. Большое спасибо нашим вооруженным силам Минобороны, что  вытащили нас из такой ямы. Мы живы, здоровы и невредимы», - поделился эмоциями  староосколец, который ехал в автобусе с освобожденными.

Ранее сообщалось, что в результате обмена 6 декабря домой вернулись 11 жителей Белгородской области.

 
Из плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащих
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