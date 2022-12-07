Староосколец вернулся из плена киевского режима

Как пишет Минобороны в своём телеграм-канале, в плену соотечественникам угрожала смертельная опасность. Бойцов вернули с подконтрольной киевскому режиму территории 6 декабря в результате переговоров. Многие провели там несколько месяцев. Привезли россиян спецбортом, который приземлился на аэродроме «Чкаловский». С начала ноября это уже шестой обмен. Уже удалось вернуть домой более 300 российских военных.

Освобождённых доставляют в Москву военно-транспортной авиацией ВКС России, где организованы лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

«Передаю привет родным в Старый Оскол. Большое спасибо нашим вооруженным силам Минобороны, что вытащили нас из такой ямы. Мы живы, здоровы и невредимы», - поделился эмоциями староосколец, который ехал в автобусе с освобожденными.

Ранее сообщалось, что в результате обмена 6 декабря домой вернулись 11 жителей Белгородской области.