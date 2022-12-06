Из плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащих

В Telegram-канале «Пепел» опубликовали информацию об 11 освобождённых из плена ВСУ белгородцев. Каждый из этого числа ранее был идентифицирован как военнопленный из Белгородской области.
Имена освобождённых военнослужащий можно посмотреть в нашем Telegram-канале.
Напомним, что обмен с Киевом по формуле 60 на 60 состоялся 6 декабря. Роликом телеканала «Звезда» с вернувшимися из плена российскими военными поделилось Минобороны РФ.
Журналисты также сообщали об освобождении пятерых белгородцев из плена ВСУ на прошлой неделе.