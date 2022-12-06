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Из плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащих

Сегодня, 16:34
Фото: tvzvezda.ru/news
Освобождённые военнопленные
Всего из плена освободили 60 российских военнослужащих, в числе которых были 11 белгородцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Пепел».

В Telegram-канале «Пепел» опубликовали информацию об 11 освобождённых из плена ВСУ белгородцев. Каждый из этого числа ранее был идентифицирован как военнопленный из Белгородской области.

Имена освобождённых военнослужащий можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Напомним, что обмен с Киевом по формуле 60 на 60 состоялся 6 декабря. Роликом телеканала «Звезда» с вернувшимися из плена российскими военными поделилось Минобороны РФ.

Журналисты также сообщали об освобождении пятерых белгородцев из плена ВСУ на прошлой неделе. 

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