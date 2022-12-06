Вызволенных из плена российских военнослужащих привезли в Белгородскую область

6 декабря прошёл очередной обмен военнопленными между РФ и Украиной. В этот раз удалось вернуть 60 российских военнослужащих.
Доставили их в Белгородскую область. Это можно заметить на видеозаписи от Минобороны. Военнослужащих перевозили на автобусах ЕТК, также им вручили брендированные пакеты с белгородской символикой.
В Минобороны РФ сообщили, что теперь уже бывших военнопленных доставят самолётами в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Есть ли среди освобождённых белгородцы, неизвестно.
Ранее журналисты установили, что на минувшей неделе из плена удалось вернуть пятерых белгородцев. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, вопрос об освобождении жителей Белгородской области постоянно обсуждается с Минобороны РФ и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.