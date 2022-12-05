«Мы работаем над этим»: Гладкову жалуются, что власти забыли о пленных белгородцах

«Я не считаю правильным публично подробно об этом говорить. По многим причинам. Я объяснил это семьям и считаю, что эта позиция абсолютно правильная. Не думайте, что мы забыли или вспоминаем об этом раз в полгода. Каждый день по каждому человеку идёт работа», — сказал Гладков.