«Мы работаем над этим»: Гладкову жалуются, что власти забыли о пленных белгородцах

Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и пожаловалась, что власти якобы забыли о пленных белгородцах. Глава региона с этим утверждением не согласился.
Чиновник утверждает, что над возвращением военнослужащих домой власти работают ежедневно. По его словам, работа ведётся постоянно. Белгородская область контактирует с ответственными людьми из Минобороны и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Тем не менее глава региона считает, что публично заявлять о подобных вещах не стоит.
«Я не считаю правильным публично подробно об этом говорить. По многим причинам. Я объяснил это семьям и считаю, что эта позиция абсолютно правильная. Не думайте, что мы забыли или вспоминаем об этом раз в полгода. Каждый день по каждому человеку идёт работа», — сказал Гладков.
1 декабря из плена ВСУ вернули пятерых белгородцев. Официального подтверждения этой информации не было. До этого в МО РФ заявили, что в первый день зимы удалось вернуть 50 российских военнослужащих. 21 ноября губернатор Гладков рассказал, что домой из плена освободили шестерых жителей региона.