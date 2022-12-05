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«Мы работаем над этим»: Гладкову жалуются, что власти забыли о пленных белгородцах

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI

Гладков ответил на беспокойство белгородцев о «забытых» военнопленных

Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница региона. Она жаловалась на то, что власти якобы забыли о военнопленных. Гладков с ней не согласился.
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СВО

Белгородка обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову и пожаловалась, что власти якобы забыли о пленных белгородцах. Глава региона с этим утверждением не согласился.

Чиновник утверждает, что над возвращением военнослужащих домой власти работают ежедневно. По его словам, работа ведётся постоянно. Белгородская область контактирует с ответственными людьми из Минобороны и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Тем не менее глава региона считает, что публично заявлять о подобных вещах не стоит.

«Я не считаю правильным публично подробно об этом говорить. По многим причинам. Я объяснил это семьям и считаю, что эта позиция абсолютно правильная. Не думайте, что мы забыли или вспоминаем об этом раз в полгода. Каждый день по каждому человеку идёт работа», — сказал Гладков.

1 декабря из плена ВСУ вернули пятерых белгородцев. Официального подтверждения этой информации не было. До этого в МО РФ заявили, что в первый день зимы удалось вернуть 50 российских военнослужащих. 21 ноября губернатор Гладков рассказал, что домой из плена освободили шестерых жителей региона.

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#Наталья Корявых#Общество#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Плен#Военнопленные#Обмен
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