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«Пепел»: из плена ВСУ вернули пятерых белгородцев

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Очередной обмен произошёл 1 декабря. Как сообщает источник, среди тех, кого удалось вернуть домой, есть жители Белгородской области.
Сюжет
СВО

Пятерых жителей Белгородской области удалось вернуть в результате очередного обмена пленными между РФ и Украиной, пишет источник. Официального подтверждения этой информации не было.

Как накануне сообщило Минобороны РФ, 1 декабря всего удалось вернуть 50 российских военнослужащих. Их направят на лечение и реабилитацию. Освобождённым из плена обещали оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Видео: Минобороны РФ

О том, что несколько белгородцев попали в плен ВСУ, стало известно в конце октября. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заявил, что готовятся документы для возвращения военнослужащих. Ситуацию лично обещала проконтролировать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В ходе пресс-конференции с журналистами 21 ноября Гладков сообщил, что шестерых белгородцев удалось освободить из плена, при этом остались жители региона, которых ещё не освободили. Саму ситуацию глава региона назвал сложной.

На минувшей неделе стало известно об одном мирном жителе Белгородской области, который попал в плен ВСУ. Его сестра рассказала, что 22-летний парень не является военнослужащим. Власти обещали разобраться в ситуации.

Вячеславу Гладкову рассказали о мирном жителе в плену у ВСУ
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