«Пепел»: из плена ВСУ вернули пятерых белгородцев

О том, что несколько белгородцев попали в плен ВСУ, стало известно в конце октября. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заявил, что готовятся документы для возвращения военнослужащих. Ситуацию лично обещала проконтролировать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.