Мэрия Белгорода разрешила бизнесменам украсить предприятия прошлогодними украшениями

Мэрия Белгорода вновь попросила бизнес украсить фасады предприятий к Новому году

В этом году предпринимателей снова просят повесить украшения. Изменилось только то, что в этот раз можно использовать прошлогодние, пишет «Фонарь». Причина смягчения — «создавшиеся экономические условия».