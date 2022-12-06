Мэрия Белгорода разрешила бизнесменам украсить предприятия прошлогодними украшениями

Городская администрация снова просит предпринимателей украсить здания к Новому году. Единственное изменение — можно повесить прошлогодние украшения.
Документ от мэрии опубликовали в телеграм-канале издания. Приобрести новые украшения бизнесменам всё-таки разрешили, если это необходимо. Работы они должны завершить до 16 декабря.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков в вечернем эфире сообщил, что примет участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и осуществит мечту одного ребёнка. Стать участниками акции могут и рядовые белгородцы.