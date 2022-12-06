Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Белгорода разрешила бизнесменам украсить предприятия прошлогодними украшениями

Сегодня, 09:51
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода вновь попросила бизнес украсить фасады предприятий к Новому году

В этом году предпринимателей снова просят повесить украшения. Изменилось только то, что в этот раз можно использовать прошлогодние, пишет «Фонарь». Причина смягчения — «создавшиеся экономические условия».

Городская администрация снова просит предпринимателей украсить здания к Новому году. Единственное изменение — можно повесить прошлогодние украшения.

Документ от мэрии опубликовали в телеграм-канале издания. Приобрести новые украшения бизнесменам всё-таки разрешили, если это необходимо. Работы они должны завершить до 16 декабря.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков в вечернем эфире сообщил, что примет участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и осуществит мечту одного ребёнка. Стать участниками акции могут и рядовые белгородцы.

Фото: телеграм-канал "Фонаря"
Вячеслав Гладков на Новый год осуществит мечту одного ребёнка
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков вместе со своей семьёй нарядил ёлку к новому годуНовый год 2022-2023: отмена массового празднования в БелгородеЦентр Белгорода активно украшают к Новому году
#Наталья Корявых#Город#Новый год#Белгород#Мэрия#Новости Белгорода#Украшения#Бизнес
Подпишитесь
В приграничье Белгородской области создали территориальную оборону
Сегодня, 13:15
Многодетной семье под Белгородом из-за обстрелов предложили ночевать в спортзале
Сегодня, 07:57
ВСУ ударили по приграничному району в Белгородской области — на месте пожар
Сегодня, 11:31
Зимний, «клякса», водоотталкивающий. Белгородцы шьют маскхалаты для военных
Сегодня, 13:11
Вызволенных из плена российских военнослужащих привезли в Белгородскую область
Сегодня, 13:33
Как порадовать близких на Новый год и остаться в выигрыше
Сегодня, 12:58