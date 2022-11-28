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Центр Белгорода активно украшают к Новому году

Сегодня, 17:36
Фото: Telegram-канал администрации города
Украшения к Новому году
В Telegram-канале администрации города показали, какие украшения уже установили на Соборной площади.

В Telegram-канале администрации города показали, какие украшения уже установили на Соборной площади. Центр Белгорода теперь украшают и световые арки, и шары, и фонарики, и даже летучий корабль.

Монтаж ёлки до сих пор продолжается, но на её верхушке уже установили большую снежинку. После полной сборки, ёлку украсят золотыми пластиковыми шарами и гирляндами.

Напомним, что устанавливать ёлку начали 10 ноября, но к вечеру приготовления свернули, а на следующий день — снова начали. Монтаж ёлки должен подойти к концу уже к 1 декабря.

Украшения к Новому годуУкрашения к Новому году
Украшения к Новому годуУкрашения к Новому году
Украшения к Новому годуУкрашения к Новому году
Украшения к Новому годуУкрашения к Новому году
Украшения к Новому годуУкрашения к Новому году
Украшения к Новому году
Фото: Telegram-канал администрации города
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