Центр Белгорода активно украшают к Новому году

В Telegram-канале администрации города показали, какие украшения уже установили на Соборной площади. Центр Белгорода теперь украшают и световые арки, и шары, и фонарики, и даже летучий корабль.
Монтаж ёлки до сих пор продолжается, но на её верхушке уже установили большую снежинку. После полной сборки, ёлку украсят золотыми пластиковыми шарами и гирляндами.
Напомним, что устанавливать ёлку начали 10 ноября, но к вечеру приготовления свернули, а на следующий день — снова начали. Монтаж ёлки должен подойти к концу уже к 1 декабря.