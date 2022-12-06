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Вячеслав Гладков на Новый год осуществит мечту одного ребёнка

Сегодня, 05:47
Фото: pxhere.com
подарки
Губернатор Белгородской области примет участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил в вечернем прямом эфире.

В прямом эфире у губернатора области Вячеслава Гладкова спросили, будет ли он в этом году участвовать в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава региона ответил на вопрос положительно. 

Буду участвовать. Ёлок желаний много, в том числе в здании нашего правительства будет партийная ёлка. Постараюсь рассказать, мечту какого ребёнка мне выпадет осуществить. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и порадоваться вместе с ним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» желающие белгородцы смогут подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф..

Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Новогодние подарки#Ёлка желаний
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