Вячеслав Гладков на Новый год осуществит мечту одного ребёнка

В прямом эфире у губернатора области Вячеслава Гладкова спросили, будет ли он в этом году участвовать в благотворительной акции «Ёлка желаний». Глава региона ответил на вопрос положительно.
Буду участвовать. Ёлок желаний много, в том числе в здании нашего правительства будет партийная ёлка. Постараюсь рассказать, мечту какого ребёнка мне выпадет осуществить. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, и порадоваться вместе с ним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» желающие белгородцы смогут подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф..