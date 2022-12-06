Вячеслав Гладков на Новый год осуществит мечту одного ребёнка

Напомним, что в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» желающие белгородцы смогут подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф..