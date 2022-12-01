Согласно итогам опроса, проведенного ВЦИОМ, большая часть граждан России высказалась за сохранение традиционных элементов новогоднего торжества. К ним относят елки, мероприятия для детей, праздничное оформление городов, в том числе магазинов.
Около 70% россиян отметили необходимость торжественного убранства городов при условии, что власти не будут покупать новые украшения. По словам большей части граждан России, следует сохранить детские праздники, посвященные Новому году. Также большинство опрошенных считают, что можно празднично оформить магазины, ТЦ и ярмарки.
Сообщается, что около 14% россиян высказались против отказа от торжественного оформления, даже если возникнет потребность в трате средств на новые праздничные атрибуты. Полностью отказаться от украшения городов предложил, согласно опросу, каждый восьмой россиянин.
Выступили за установку новогодних елей примерно 89% россиян. Более половины участников отметили, что оформление в этом году должно быть более скромным. Также поддержку не получили салюты и фейерверки. Каждый второй считает, что в текущих условиях они неуместны.
Согласно итогам опроса SuperJob, организовать корпоратив намерены только 25% работодателей. В исследовании участвовали представители тысячи компаний в разных регионах России. Около четверти опрошенных планируют провести корпоратив в офисе. Примерно 19% работодателей намерены заказать ресторан, а 2% — отправиться с коллегами за город.
Некоторые компании отказались от корпоративов в связи с тем, что у них не принято отмечать торжество с коллегами. Если сравнивать с итогами опроса прошлых лет, организовывать праздник в офисе сейчас планируют чаще.
В Москве приняли решение отказаться от массовых уличных концертов и других масштабных мероприятий, гуляний. Аналогично поступили администрации некоторых областей после того, как была объявлена частичная мобилизация, и на фоне сложной экономической ситуации.
«Встречу нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.
От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу.
Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. Пригласим на «Елку Мэра» и другие праздничные представления детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Сергей Собянин.
Ранее в пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что город начал подготовку к Новому году. Глава региона отметил, что украшать город планируют, но средства на приобретение новых арт-объектов тратиться не будут.
Согласно комментарию пресс-службы, к 1 декабря на площади будет установлена новогодняя елка. Планируется украсить мост на Волчанской и установить праздничные консоли на Гражданском проспекте. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Обязательно будет. Никто ни от чего не отказывался. Решили не приобретать нового праздничного украшения, хотя такие планы у нас были, но вижу, что мнения разделились. Отказались только от установки катка в центре площади. Плохо, но не катастрофично. Елку уже начали устанавливать. Надеюсь, что не только жители городов и районов, но и гости нашего региона порадуются красоте Белгородской области», — пояснил Вячеслав Гладков.