«Обязательно будет. Никто ни от чего не отказывался. Решили не приобретать нового праздничного украшения, хотя такие планы у нас были, но вижу, что мнения разделились. Отказались только от установки катка в центре площади. Плохо, но не катастрофично. Елку уже начали устанавливать. Надеюсь, что не только жители городов и районов, но и гости нашего региона порадуются красоте Белгородской области»,

—

пояснил

Вячеслав Гладков.