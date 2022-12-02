Новогодние утренники в Белгородской области устроят по желанию родителей

Жительница Белгородской области в прямом эфире спросила у главы региона, планируется ли в этом году устраивать для детей новогодние утренники. Также белгородка поинтересовалась, будут ли выдавать подарки.
Вячеслав Гладков сообщил, что утренники проведут только в том случае, если этого захотят родители, а подарки уже закупили и скоро начнут раздавать детям.
Утренники в школах и детских садах будут проводиться по решению родителей и после согласования с руководством. Нельзя допускать большого скопления людей по понятным причинам. Если устроить подальше от границы, то автобусы для перевозки детей предоставим. Подарки, конечно, будут. Их уже закупили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области