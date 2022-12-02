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Новогодние утренники в Белгородской области устроят по желанию родителей

Сегодня, 19:04
Фото: 1MI
Новогодний утренник
В прямом эфире губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в этом вопросе будут слушать родителей. Организацию утренников также нужно будет обсудить с руководством школ и детских садов.

Жительница Белгородской области в прямом эфире спросила у главы региона, планируется ли в этом году устраивать для детей новогодние утренники. Также белгородка поинтересовалась, будут ли выдавать подарки.

Вячеслав Гладков сообщил, что утренники проведут только в том случае, если этого захотят родители, а подарки уже закупили и скоро начнут раздавать детям.

Утренники в школах и детских садах будут проводиться по решению родителей и после согласования с руководством. Нельзя допускать большого скопления людей по понятным причинам. Если устроить подальше от границы, то автобусы для перевозки детей предоставим. Подарки, конечно, будут. Их уже закупили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородская ЕТК планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Утренник
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