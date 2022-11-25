Белгородская ЕТК планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей

Единая транспортная компания планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Срок исполнения — с 18 ноября по 31 декабря.
Ранее сообщалось, что в центре Белгорода в декабре проведут трёхчасовой новогодний праздник для детей. На мероприятие из городского бюджета выделят 204 тыс. рублей.
Накануне на Соборной площади закончили собирать каркас новогодней ёлки. Полностью дерево установят до 1 декабря. В этом году горожане и гости города увидят ту же ёлку, которую устанавливали в прошлом году.