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Белгородская ЕТК планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI
Закупка осуществляется у единственного поставщика, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Единая транспортная компания планирует устроить детский утренник за 297 тыс. рублей. Закупка осуществляется у единственного поставщика. Срок исполнения — с 18 ноября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в центре Белгорода в декабре проведут трёхчасовой новогодний праздник для детей. На мероприятие из городского бюджета выделят 204 тыс. рублей.

Накануне на Соборной площади закончили собирать каркас новогодней ёлки. Полностью дерево установят до 1 декабря. В этом году горожане и гости города увидят ту же ёлку, которую устанавливали в прошлом году.  

 

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Белгород#Единая транспортная компания#Госзакупка на новогодний утренник
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