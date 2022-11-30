Новый год 2023: в каких цветах встречать праздник и как проводить старый год

Старый год нужно провожать тем, чтобы выбросить старые вещи и хлам. Также стоит убраться в доме — тигр любит чистоту. Обязательно нужно совершить что-то хорошее, например, пожертвовать средства на благотворительность или помочь бездомным животным. А ещё можно купить вещи для дома, которые создают уют, — подушки, пледы, декор для стен.