Новый год 2023: в каких цветах встречать праздник и как проводить старый год

Чуть более чем через 30 дней россияне встретят Новый год — год Чёрного Водяного кролика. В этом году новогодняя ночь приходится с субботы на воскресенье.
По китайскому календарю в этом году отмечают год Чёрного Водяного кролика и провожают год Водяного тигра. Сочетание Чёрного и Водяного, как в предстоящем году, случается раз в 60 лет. Кролику свойственны чувствительность, гибкость, деликатность.
Старый год нужно провожать тем, чтобы выбросить старые вещи и хлам. Также стоит убраться в доме — тигр любит чистоту. Обязательно нужно совершить что-то хорошее, например, пожертвовать средства на благотворительность или помочь бездомным животным. А ещё можно купить вещи для дома, которые создают уют, — подушки, пледы, декор для стен.
Кролик предпочитает мягкую природную гамму, но можно выбрать чёрный и голубой цвета, подойдёт зелёный и цвет морской волны. Порадуют кролика розовый, морковный цвета, а также нейтральный белый.
Ещё в новогодний образ можно добавить немного блеска. Главное не переусердствовать — кролик любит простоту и естественность.
Яркие и кричащие цвета выбирать не стоит. Можно украсить дом цветами и ветками хвои. Дом в праздничную ночь должен быть максимально уютным. Астрологи ещё рекомендуют поставить золотую статуэтку кролика — это принесёт счастье и процветание.
Можно взять как и искусственное дерево, так и натуральное. Важно учитывать, что кролик любит природу. Если выбрать искусственное, то можно украсить дом еловыми ветками.
Украсить само дерево стоит фигуркой кролика — она должна быть на видном месте. Обилием украшений ёлку перегружать не нужно.
Кролик оценит салаты из запечённых овощей. Такие блюда привлекут удачу. К слову, все закуски можно украсить зеленью. Стоит воздержаться от мяса и заменить его рыбой, икрой, грибами и сыром.
Не рекомендуется подавать крольчатину, телятину, говядину. На стол также можно поставить фруктовые десерты, свежие соки.
Считается, что лучший выбор — подарить живого кота или кролика, но к этому подарку нужно подходить максимально обдуманно. На Новый год в качестве подарка можно выбрать зеркала, картины, подушки, пледы.
Всё, что дарит уют в доме, подойдёт. Можно подарить и цветы.
В новогоднюю ночь нельзя занимать деньги, ходить босиком, расстраиваться и ссориться. Следует не отказываться и от празднования Нового года.