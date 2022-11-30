В Белгородской области снизилась реальная зарплата

Уровень реальной зарплаты в сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году составил 97,1%. В то же время средняя номинальная начисленная зарплата в сентябре 2022 года, напротив, напротив, увеличилась на 11,9%. Сумма составила 45 587 рублей.
Наиболее высокие зарплаты в первом осеннем месяце были у металлургов (70,9 тыс. рублей), производителей прочих транспортных средств и оборудования (67,7 тыс. рублей) и работников сферы информации и связи (66,5 тыс. рублей). Меньше среднего получали сотрудники организаций по производству одежды (20,4 тыс. рублей), по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки (26,3 тыс. рублей), по производству кожи и изделий из неё (почти 27 тыс. рублей).
Занятые в здравоохранении и оказании соцуслуг белгородцы в сентябре зарабатывали в среднем почти 41 тыс. рублей. Работники сферы образования, по данным статистиков, получали 40,2 тыс. рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья в сентябре в Белгородской области зарплата была выше, чем в Тамбовской (на 7,6 тыс. рублей), Липецкой (на 2,2 тыс. рублей) и Курской (на 663 рубля) областях.