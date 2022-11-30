В Белгородской области снизилась реальная зарплата

Наиболее высокие зарплаты в первом осеннем месяце были у металлургов (70,9 тыс. рублей), производителей прочих транспортных средств и оборудования (67,7 тыс. рублей) и работников сферы информации и связи (66,5 тыс. рублей). Меньше среднего получали сотрудники организаций по производству одежды (20,4 тыс. рублей), по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки (26,3 тыс. рублей), по производству кожи и изделий из неё (почти 27 тыс. рублей).