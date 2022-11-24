К 2025 году среднемесячная зарплата белгородца может вырасти до 57 тысяч рублей

Во время заседания Белгородской областной думы Дмитрий Гладский представил прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год и на плановый период до 2025 года. По словам Гладского, несмотря на сложившиеся экономические условия, численность занятых в экономике в 2022 году оценивается на уровне прошлого года. К 2025 году планируется, что численность занятых достигнет 794 тыс. человек.